Вольова перемога: українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу турніру в Румунії

Катерина Байндль продовжує перемагати на турнірі в Бухаресті. У матчі другого кола українка здолала суперницю з Іспанії.

Українська тенісистка Катерина Байндль (у минулому - Козлова) пробилася до чвертьфіналу на турнірі WTA 125 у Бухаресті.

У матчі другого кола Байндль обіграла Альону Большову з Іспанії за підсумками двох сетів.

Тенісистки провели на корті дві години. За цей час українці виконала три брейки та програла один гейм на своїй подачі.

У чвертьфіналі Байндль зіграє з переможницею матчу Ірина Баре (Румунія, WTA 127) – Ірина Бегу (Румунія, WTA 41).

Нагадаємо, що українка Леся Цуренко обіграла росіянку Катерину Александрову в другому колі турніру серії WTA 250 у словенському Порторожі.

Читайте також:

Українська тенісистка, яка створила гучну сенсацію на US Open, потужно стартувала на турнірі у Франції

Ривок Костюк і Снігур, наймолодша перша ракетка світу у чоловіків: оновлені рейтинги WTA та ATP

Найкраща тенісистка планети, яка активно підтримує Україну, уперше в кар'єрі тріумфувала на US Open