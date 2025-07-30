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Аргентинец посетил 195 стран мира и назвал любимую
Турист по имени Николас претендует на звание первого аргентинца, посетившего каждую страну мира.
Аргентинец Николас Паскуали на протяжении восьми лет путешествовал по миру. Посетив все 195 стран, путешественник назвал свою любимую
Об этом сообщает Daily Express.
Завершающей точкой в 8-летнем путешествии стала Северная Корея. Как известно, туристов допускают в КНДР только при строго регламентированных турах.
Можно предположить, что выбор любимой страны почти из 200 стран будет сложной задачей, но для Николаса «сомнений не было».
В интервью аргентинской газете Infobae он заявил: «Как аргентинец я несомненно уверен, что Аргентина является номером один. У нас есть идентичность, культура, гастрономия, спорт и уникальные природные ландшафты. Несмотря на экономические проблемы, мы продолжаем выделяться по всему миру».
Николас подчеркнул, что у южноамериканской страны «выразительная идентичность и чувство единства», которых он «не видел больше нигде». Затем он провел параллели с Англией, выделив один конкретный контраст.
«Вы едете в Англию, и британцы не гордятся тем, что они британцы, так как мы гордимся тем, что мы аргентинцы. Мы чувствуем себя частью чего-то большего, что поражает», — объяснил он.
Язык имеет ключевую важность для человека, который родился в Буэнос-Айресе.
Николас подытожил свои путешествия по миру, выразив мнение, достаточно понятно объясняющее, почему Аргентина занимает первое место в его сердце.
Когда живешь в Аргентине, думаешь, что в других странах все идеально. Но верно в том, что это не так. Есть страны, где идет война, страны, где у людей даже нет воды, и страны, где нельзя высказывать свое мнение. И тогда понимаешь, что Аргентина, со всеми ее проблемами, все еще является жемчужиной», — поделился он.
Как известно, Аргентина занимает второе место по величине в Южной Америке. Она охватывает Анды, пампасы, северные регионы и Патагонию. тюленей В атлантических водах под водой прячутся дельфины, косатки и даже акулы.
Ранее мы писали о том, что мужчина, побывавший в 103 странах мира, назвал самое плохое место для путешествий.
Житель Бостона в штате Массачусетс рассказал, что посетил 103 страны и большую часть года проводит в путешествиях. Мужчина объяснил, что, переезжая с места на место в течение многих лет, он «накопил много хороших мест, странных историй, маленьких уловок, облегчающих жизнь, когда ты никогда не оседаешь надолго».
По словам путешественника, опаснее всего чувствовал себя в столице Сомали — Могадишо.