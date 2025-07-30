Аргентинец посетил 195 стран мира и назвал любимую

Путешественник Николас

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Аргентинец Николас Паскуали на протяжении восьми лет путешествовал по миру. Посетив все 195 стран, путешественник назвал свою любимую

Об этом сообщает Daily Express.

Завершающей точкой в 8-летнем путешествии стала Северная Корея. Как известно, туристов допускают в КНДР только при строго регламентированных турах.

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Можно предположить, что выбор любимой страны почти из 200 стран будет сложной задачей, но для Николаса «сомнений не было».

В интервью аргентинской газете Infobae он заявил: «Как аргентинец я несомненно уверен, что Аргентина является номером один. У нас есть идентичность, культура, гастрономия, спорт и уникальные природные ландшафты. Несмотря на экономические проблемы, мы продолжаем выделяться по всему миру».

Николас подчеркнул, что у южноамериканской страны «выразительная идентичность и чувство единства», которых он «не видел больше нигде». Затем он провел параллели с Англией, выделив один конкретный контраст.

«Вы едете в Англию, и британцы не гордятся тем, что они британцы, так как мы гордимся тем, что мы аргентинцы. Мы чувствуем себя частью чего-то большего, что поражает», — объяснил он.

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Язык имеет ключевую важность для человека, который родился в Буэнос-Айресе.

Николас подытожил свои путешествия по миру, выразив мнение, достаточно понятно объясняющее, почему Аргентина занимает первое место в его сердце.

Когда живешь в Аргентине, думаешь, что в других странах все идеально. Но верно в том, что это не так. Есть страны, где идет война, страны, где у людей даже нет воды, и страны, где нельзя высказывать свое мнение. И тогда понимаешь, что Аргентина, со всеми ее проблемами, все еще является жемчужиной», — поделился он.

Как известно, Аргентина занимает второе место по величине в Южной Америке. Она охватывает Анды, пампасы, северные регионы и Патагонию. тюленей В атлантических водах под водой прячутся дельфины, косатки и даже акулы.

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Ранее мы писали о том, что мужчина, побывавший в 103 странах мира, назвал самое плохое место для путешествий.

Житель Бостона в штате Массачусетс рассказал, что посетил 103 страны и большую часть года проводит в путешествиях. Мужчина объяснил, что, переезжая с места на место в течение многих лет, он «накопил много хороших мест, странных историй, маленьких уловок, облегчающих жизнь, когда ты никогда не оседаешь надолго».

По словам путешественника, опаснее всего чувствовал себя в столице Сомали — Могадишо.