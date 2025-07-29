Как избавиться от муравьев в теплице без вреда для растений: действенные средства

Как избавиться от муравьев в теплице народными методами / © Pixabay

Реклама

Не следует сразу использовать химические средства. Попробуйте разнообразные ароматические травы, запах которых не нравится муравьям. В частности, вам может помочь ромашка, полынь, тысячелистник. Разложите эти травы в тех местах, где чаще всего появляются муравьи.

Можно выбирать сухие или свежие растения — здесь уже на ваш выбор. Хотя у сухих трав запах сильнее и держится значительно дольше. Поэтому, если вы нарвали свежие растения, сначала разложите их на солнце, чтобы они просохли. И только после этого выкладывайте в теплице.

Дополнительно вы можете связать букеты из свежих трав, запах которых отпугивает муравьев, а затем развесить их по всей теплице. Благодаря высокой температуре внутри они быстро подсушатся. Затем их можно перетереть (для лучшего высвобождения аромата) и рассыпать по грядкам, особенно в тех местах, где больше всего скапливаются муравьи.

Реклама