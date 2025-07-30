Аргентинець відвідав 195 країн світу і назвав улюблену

Мандрівник Ніколас

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Аргентинець Ніколас Паскуалі впродовж восьми років мандрував світом. Відвідавши усі 195 країн, подорожувальник назвав свою улюблену

Про це повідомляє Daily Express.

Завершальною точкою у 8-річній подорожі стала Північна Корея. Як відомо, туристів допускають до КНДР лише за умови суворо регламентованих турів.

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Можна припустити, що вибір улюбленої країни з майже 200 країн буде складним завданням, але для Ніколаса «сумнівів не було».

В інтерв’ю аргентинській газеті Infobae він заявив: «Як аргентинець, я безсумнівно впевнений, що Аргентина є номером один. У нас є ідентичність, культура, гастрономія, спорт та унікальні природні ландшафти. Попри економічні проблеми, ми продовжуємо виділятися в усьому світі».

Ніколас підкреслив, що південноамериканська країна має «виразну ідентичність та відчуття єдності», яких він «не бачив більше ніде». Потім він провів паралелі з Англією, виділивши один конкретний контраст.

«Ви їдете до Англії, і британці не пишаються тим, що вони британці, так як ми пишаємося тим, що ми аргентинці. Ми відчуваємо себе частиною чогось більшого, що вражає», — пояснив він.

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Мова має ключову важливість для людини, яка народилася в Буенос-Айресі. За словами Ніколаса, іспанська, будучи «другою у світі розмовною мовою», полегшує мандрування світом.

Ніколас підсумував свої подорожі світом, висловивши думку, яка доволі зрозуміло пояснює, чому Аргентина займає перше місце в його серці.

«Коли живеш в Аргентині, думаєш, що в інших країнах все ідеально. Але правда в тому, що це не так. Є країни, де ведеться війна, країни, де у людей навіть немає води, і країни, де не можна висловлювати свою думку. І саме тоді розумієш, що Аргентина, з усіма її проблемами, все ще є перлиною», — поділився він.

Як відомо, Аргентина посідає друге місце за величиною в Південній Америці. Вона охоплює Анди, пампаси, північні регіони та Патагонію. Клімат варіюється від субтропічного на півночі до субантарктичного на крайньому півдні, що робить її притулком для різноманітної дикої природи. Патагонія пропонує суворі ландшафти, де вздовж її берегів можна побачити морських левів, пінгвінів та тюленів. У атлантичних водах під водою ховаються дельфіни, косатки та навіть акули.

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Раніше ми писали про те, що чоловік, який побував у 103 країнах світу, назвав найгірше місце для подорожей.

Мешканець Бостона у штаті Массачусетс розповів, що відвідав 103 країни і більшу частину року проводить у подорожах. Чоловік пояснив, що, переїжджаючи з місця на місце протягом багатьох років, він «накопичив багато хороших місць, дивних історій, маленьких хитрощів, які полегшують життя, коли ти ніколи не осідаєш надовго».

За словами мандрівника, найнебезпечніше почувався у столиці Сомалі — Могадішо.