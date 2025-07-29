Эксперт по путешествиям рассказала, куда не стоит ехать в этом году: что нужно знать туристам

Экспертша из путешествий рассказала, куда не стоит ехать в этом году / © Credits

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Челси Диккенсон — эксперт, помогающая людям путешествовать дешевле. Она назвала место, куда не хочет возвращаться: это Лос-Анджелес. Многие другие путешественники согласны с ней, потому что настоящий Лос-Анджелес их разочаровал.

Об этом пишет Express.

Диккенсон, недавно сотрудничавшая с Boots над созданием наборов для путешествий, призналась: «Единственное место, в которое я, кажется, никак не могу влюбиться… Вы когда-нибудь были в Лос-Анджелесе?».

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Она объяснила свое разочарование несколькими ключевыми факторами, противоречащими ее принципам доступного и комфортного отдыха.

Проблемы Лос-Анджелеса: Транспорт, цены и гигиена

Главной проблемой Лос-Анджелеса, по словам эксперта, является катастрофическая зависимость от автомобиля.

«Вы никуда не достанетесь без машины. Вам понадобится час, два часа, чтобы добраться куда угодно», — отметила она, сравнивая это с Лондоном, где, несмотря на схожие расстояния, развит общественный транспорт.

Отсутствие доступного общественного транспорта в Лос-Анджелесе, по мнению Диккенсона, делает город непривлекательным для бюджетных путешественников. Кроме того, цены в Лос-Анджелесе чрезвычайно высоки. Челси Диккенсон, которая ищет выгодные предложения, утверждает, что дороговизна города делает его недостатки невыносимыми.

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«Мне очень тяжело, поскольку я человек, который любит хорошие цены, общественный транспорт, места для прогулок», — поделилась она.

Собственный опыт автора подтверждает слова Дикэнсона. По прибытии в Лос-Анджелес поразила халатность городской инфраструктуры: грязные, замусоренные и заброшенные улицы, резко контрастировавшие с идеалистическим образом Голливуда. Эта «мрачная сторона» города, по словам автора, скрыта за блестящим фасадом.

Неравенство и беспризорность

Особенно шокирующим аспектом Лос-Анджелеса является поразительное неравенство в богатстве и масштабная проблема беспризорности. Автор описывает, как на одной улице могут располагаться роскошные дома, а за углом — полуразрушенные здания и районы, где живут бездомные. Эта контрастность особенно заметна вблизи элитных районов, таких как Беверли-Хиллз.

Во время велосипедной прогулки от Санта-Моники до пляжа Венис, популярного среди туристов, вдоль побережья можно увидеть многочисленные палатки бездомных, ищущих убежище.

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«Это было действительно грустное зрелище, потому что все вокруг, кажется, не заинтересованы в помощи нуждающимся», — отмечает автор, подчеркивая безразличие к этой проблеме.

Лос-Анджелес также известен своим районом Скид-Роу, который с 1976 года служит неофициальной «зоной сдерживания» для приютов и служб для бездомных, включая 50 кварталов города.

Перенасыщенность и отсутствие «американской мечты»

Город страдает от перенасыщенности и чрезмерного потребления. Популярные туристические места, такие как Голливудская Аллея славы, переполнены людьми, что создает чувство дискомфорта. Автор подводит итог, что, несмотря на наличие культуры и развлечений, многочисленные недостатки не позволяют в полной мере насладиться городом.

«Если это „американская мечта“? Я в это не верю», — заключает автор.

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