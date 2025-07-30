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РФ атаковала Украину 78 дронами: есть сбития, но и "прилеты" в 7 локациях
Особенностью ночной атаки по Украине стало то, что враг применил до 8 реактивных БпЛА на северном направлении.
Российская армия атаковала Украину в ночь на 30 июля 78 ударными беспилотниками типа «Шахед» и дронами-имитаторами. Защитникам неба удалось сбить или подавить 51 вражеский БпЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Российские оккупанты атаковали Украину 78 дронами типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов, которые запустили из Орла, Курска и оккупированного Гвардейского.
«Особенность ночной атаки — применение врагом до 8-ми реактивных БпЛА на северном направлении», — отметили в Воздушных силах.
Вражескую воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на утро известно, что противовоздушная оборона сбила/подавила 51 российский дрон на севере и востоке Украины.
В то же время произошло попадание 27 беспилотников в семи локациях. Еще в двух локациях — падение сбитых (обломки) дронов.
Напомним, во время ночной российской атаки по Украине взрывы прогремели в Харькове, Николаеве и Павлограде (Днепропетровская область).
Из-за удара «Шахедом» в Харькове пострадали три человека.
В Павлограде оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру, поэтому утром ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом.