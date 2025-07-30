ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1373
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала Украину 78 дронами: есть сбития, но и "прилеты" в 7 локациях

Особенностью ночной атаки по Украине стало то, что враг применил до 8 реактивных БпЛА на северном направлении.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака дронами "Шахед"

Атака дронами «Шахед» / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Российская армия атаковала Украину в ночь на 30 июля 78 ударными беспилотниками типа «Шахед» и дронами-имитаторами. Защитникам неба удалось сбить или подавить 51 вражеский БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские оккупанты атаковали Украину 78 дронами типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов, которые запустили из Орла, Курска и оккупированного Гвардейского.

«Особенность ночной атаки — применение врагом до 8-ми реактивных БпЛА на северном направлении», — отметили в Воздушных силах.

Вражескую воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на утро известно, что противовоздушная оборона сбила/подавила 51 российский дрон на севере и востоке Украины.

В то же время произошло попадание 27 беспилотников в семи локациях. Еще в двух локациях — падение сбитых (обломки) дронов.

Напомним, во время ночной российской атаки по Украине взрывы прогремели в Харькове, Николаеве и Павлограде (Днепропетровская область).

Из-за удара «Шахедом» в Харькове пострадали три человека.

В Павлограде оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру, поэтому утром ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie