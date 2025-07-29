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- Украина
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В Сумах "Шахед" пролетел над головами пары, у которой была свадьба (видео)
Армия РФ атаковала Сумы "Шахедами". Один из них пролетел прямо над головами гостей свадебной церемонии.
Российские террористы продолжают атаковать дронами жителей Сум Так, сегодня, 29 июля, один из "Шахедов" пролетел прямо над головами пары, которая вступала в брак.
Кадры с церемонии быстро распространились по Сети.
Автор одного из роликов шутит, что стрессоустойчивость на церемонии – вещь очень важная.
"Сумы - город смелых влюбленных", - подписал видео в TikTok пользователь olexiypriimenko.
Напомним, россияне два дня подряд атакуют город Сумы и область. Как известно, вечером в Юнаковской громаде россияне атаковали беспилотником пассажирский автобус. Там трое погибших и 19 пострадавших.
В селе Иволжанское, что в 20 километрах от Сум, совершили очередной теракт. Российский беспилотник сбросил взрывчатку и попал в рейсовый автобус. В это время там ехали 39 пассажиров. На месте погибли три женщины 66, 74 и 78 лет.