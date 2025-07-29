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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Сумах "Шахед" пролетел над головами пары, у которой была свадьба (видео)

Армия РФ атаковала Сумы "Шахедами". Один из них пролетел прямо над головами гостей свадебной церемонии.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Шахед" в Сумах

"Шахед" в Сумах

Российские террористы продолжают атаковать дронами жителей Сум Так, сегодня, 29 июля, один из "Шахедов" пролетел прямо над головами пары, которая вступала в брак.

Кадры с церемонии быстро распространились по Сети.

Автор одного из роликов шутит, что стрессоустойчивость на церемонии – вещь очень важная.

"Сумы - город смелых влюбленных", - подписал видео в TikTok пользователь olexiypriimenko.

Напомним, россияне два дня подряд атакуют город Сумы и область. Как известно, вечером в Юнаковской громаде россияне атаковали беспилотником пассажирский автобус. Там трое погибших и 19 пострадавших.

В селе Иволжанское, что в 20 километрах от Сум, совершили очередной теракт. Российский беспилотник сбросил взрывчатку и попал в рейсовый автобус. В это время там ехали 39 пассажиров. На месте погибли три женщины 66, 74 и 78 лет.

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