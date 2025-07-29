В ВМС рассказали детали Sea Breeze 2025: как все происходило

Sea Breeze 2025 / © Facebook/ВМС ВС Украины

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На территории Великобритании завершилась морская фаза международных учений Sea Breeze 2025 года. В ней приняли участие представители 22 стран, среди которых украинские бойцы из 30 корпуса морской пехоты Военно-морских сил.

Ключевой темой учений была противоминная деятельность, а главная цель — подготовить подразделения к действиям в условиях, максимально приближенных к боевым, а также обеспечить эффективное взаимодействие в многонациональных операциях.

Украинский центр безопасности и сотрудничества пообщался с спикером Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрием Плетенчуком о том, как проходили учения и чему учили и учились украинские военные.

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Уникальный опыт Украины

Если когда-то украинские военные ездили на Sea Breeze исключительно получить новые знания, то на протяжении широкомасштабной войны ВМС приобрели уникальный опыт разминирования в условиях боевых действий.

«Такого опыта после Второй мировой войны, пожалуй, нет больше никто, или ограниченное количество стран. Самый современный такой опыт именно у нас, поэтому тематика этих учений не случайно посвящена противоминной деятельности», — говорит Плетенчук.

Он эксклюзивно рассказал о том, как происходили обучение. В частности, в море было размещено несколько объектов, которые были учебными минами.

"Кстати, во время таких учений периодически мы натыкаемся и на настоящие миноподобные объекты со времен Второй мировой войны", - отметил Плетенчук.

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Также представитель ВМС поделился, что Украина уже в третий раз проводит обучение Sea Breeze за рубежом в таком формате, и ежегодно украинская команда получает от менторов все более высокие оценки. Кроме того, в этом году украинские корабли были задействованы больше всего из других стран: это «Мариуполь» и «Мелитополь», полученные от Бельгии и Нидерландов, а также «Чернигов» и «Черкассы», которые передала Великобритания.

Sea Breeze 2025 / © Facebook/ВМС ВС Украины

Подводные дроны и операции НАТО

Основной опыт, который украинцы учились во время Sea Breeze, — это эксплуатация новейших противоменных систем поиска и обезвреживания минных объектов, которые передают Украине партнеры.

«Современные противоменные корабли для поиска и обезвреживания мин используют подводные дроны. Это позволяет максимально обезопасить персонал и сам корабль. Дроны можно разделить на две категории: идентифицирующие мины, осуществляющие поиск руками оператора. А вторая категория дронов – это дроны, которые уничтожают эти мины», – объясняет Плетенчук.

Также во время учебы участники планировали и реализовали операции с учетом стандартов НАТО. Спикер украинских ВМС надеется, что этот опыт пригодится после завершения активной фазы войны:

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«Если позволит ситуация с безопасностью, необходимо будет провести полноценную операцию по разминированию акватории Азово-Черноморского региона, и мы очень надеемся, что к этой операции присоединятся наши партнеры. В первую очередь это, конечно, страны нашего Азово-Черноморского региона, которые являются членами НАТО, то есть Румыния, Болгария, Турция. Для того чтобы с ними успешно взаимодействовать и не тратить время на подготовку этого взаимодействия, мы проводим эти учения».