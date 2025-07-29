У ВМС розповіли деталі Sea Breeze 2025: як все відбувалося

Sea Breeze 2025 / © Facebook/ВМС ЗС України

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На території Великої Британії завершилася морська фаза міжнародних навчань Sea Breeze 2025. У ній взяли участь представники 22 країн, серед яких українські бійці із 30 корпусу морської піхоти Військово-морських сил.

Ключовою темою навчань була протимінна діяльність, а головною метою — підготувати підрозділи до дій в умовах, максимально наближених до бойових, а також забезпечити ефективну взаємодію в багатонаціональних операціях.

Український центр безпеки та співпраці поспілкувався з речником Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитром Плетенчуком про те, як відбувалися навчання та чого вчили і навчалися українські військові.

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Унікальний досвід України

Якщо колись українські військові їздили на Sea Breeze виключно здобути нові знання, то впродовж широкомасштабної війни ВМС набули унікального досвіду розмінування в умовах бойових дій.

«Такого досвіду після Другої світової війни, мабуть, не має більше ніхто, або обмежена кількість країн. Найсучасніший такий досвід є саме у нас, тому тематика цих навчань не випадково присвячена протимінній діяльності», — каже Плетенчук.

Він ексклюзивно розповів про те, як відбувалися навчання. Зокрема, в морі було розміщено кілька об’єктів, які були учбовими мінами. Екіпажі знаходили їхні місця перебування, за допомогою дронів ідентифікували ці об’єкти, і після цього команди мали відпрацьовувати знищення цих предметів.

«До речі, під час таких навчань періодично ми натикаємося і на справжні міноподібні об’єкти з часів Другої світової війни», — зауважив Плетенчук.

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Також речник ВМС поділився, що Україна вже втретє проводить навчання Sea Breeze за кордоном у такому форматі, й щороку українська команда отримує від менторів дедалі вищі оцінки. Крім того, цьогоріч українських кораблів було задіяно найбільше з-поміж інших країн: це «Маріуполь» і «Мелітополь», отримані від Бельгії та Нідерландів, а також «Чернігів» та «Черкаси», які передала Велика Британія.

Sea Breeze 2025 / © Facebook/ВМС ЗС України

Підводні дрони та операції НАТО

Основний досвід, якого українці навчалися під час Sea Breeze, — це експлуатація новітніх протимінних систем щодо пошуку та знешкодження мінних об’єктів, які Україні передають партнери.

«Сучасні протимінні кораблі для пошуку і знешкодження мін використовують підводні дрони. Це дозволяє максимально убезпечити персонал і сам корабель. Дрони можна розділити на дві категорії: ті, які ідентифікують міни, здійснюють пошук руками оператора. А друга категорія дронів — це дрони, які знищують ці міни», — пояснює Плетенчук.

Також під час навчань учасники планували та реалізували операції з урахуванням стандартів НАТО. Речник українських ВМС сподівається, що цей досвід стане в нагоді після завершення активної фази війни:

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«Коли дозволить безпекова ситуація, необхідно буде провести повноцінну операцію з розмінування акваторії Азово-Чорноморського регіону, і ми дуже сподіваємося, що до цієї операції долучаться наші партнери. У першу чергу, це, звісно, країни нашого Азово-Чорноморського регіону, які є членами НАТО, тобто Румунія, Болгарія, Туреччина. Для того, щоб з ними успішно взаємодіяти та не витрачати час на підготовку цієї взаємодії, ми проводимо ці навчання».