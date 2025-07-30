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В результате российской атаки в Харькове пострадали три человека
Россияне продолжают атаковать мирные украинские города.
Ночью 30 июля 2025 года Харьков подвергся российской атаке .
Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.
В Харькове снова взрыв – город атаковал еще один вражеский «шахед»! Предварительно – в Слободском районе. Детали уточняются.
В Шевченковском районе – предварительно – трое пострадавших: две женщины и мужчина.
Напомним, что ранее в Николаеве и Днепропетровской области прозвучали взрывы .