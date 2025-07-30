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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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255
Время на прочтение
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В результате российской атаки в Харькове пострадали три человека

Россияне продолжают атаковать мирные украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Ночью 30 июля 2025 года Харьков подвергся российской атаке .

Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

  • В Харькове снова взрыв – город атаковал еще один вражеский «шахед»! Предварительно – в Слободском районе. Детали уточняются.

  • В Шевченковском районе – предварительно – трое пострадавших: две женщины и мужчина.

Напомним, что ранее в Николаеве и Днепропетровской области прозвучали взрывы .

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