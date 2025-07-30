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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Унаслідок російської атаки у Харкові постраждало троє осіб

Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Уночі 30 липня 2025 року Харків зазнав російської атаки.

Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов

  • У Харкові знову вибух - місто атакував ще один ворожий «шахед»! Попередньо - у Слобідському районі. Деталі уточнюються.

  • У Шевченківському районі - попередньо - троє постраждалих: дві жінки та чоловік.

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві та на Дніпропетровщині прозвучали вибухи.

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