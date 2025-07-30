Астрологічний прогноз на 30 липня

Арфа / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергії не бракуватиме, тому дуже важливо спрямовувати її в потрібне - мирне і творче - русло.

Символ дня: Еолова арфа.

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Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: ліловий.

Щасливі камені дня: геліотроп, сапфір.

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За яку частину тіла відповідає: нижні дихальні шляхи.

Хвороби дня: можна проводити будь-які хірургічні операції, уникати варто тільки стоматологічного втручання.

Харчування дня: потрібно виключити з раціону куряче м'ясо і яйця.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

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Дачні роботи дня: рослини потребують інтенсивного поливу і підживлення.

Магія і містика дня: день сприятливий для виготовлення амулетів, що приносять удачу у фінансових питаннях.

Сни дня: сни нинішньої ночі містять цінні відомості, але розшифрувати їх буде непросто.

Табу дня: не можна розливати рідину і бити посуд, особливо скляний.

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Цитата дня: "мовчи, поки не в змозі сказати щось таке, що корисніше за твоє мовчання" (Архімед).

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