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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 30 липня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: енергії не бракуватиме, тому дуже важливо спрямовувати її в потрібне - мирне і творче - русло.
Символ дня: Еолова арфа.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: ліловий.
Щасливі камені дня: геліотроп, сапфір.
За яку частину тіла відповідає: нижні дихальні шляхи.
Хвороби дня: можна проводити будь-які хірургічні операції, уникати варто тільки стоматологічного втручання.
Харчування дня: потрібно виключити з раціону куряче м'ясо і яйця.
Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.
Дачні роботи дня: рослини потребують інтенсивного поливу і підживлення.
Магія і містика дня: день сприятливий для виготовлення амулетів, що приносять удачу у фінансових питаннях.
Сни дня: сни нинішньої ночі містять цінні відомості, але розшифрувати їх буде непросто.
Табу дня: не можна розливати рідину і бити посуд, особливо скляний.
Цитата дня: "мовчи, поки не в змозі сказати щось таке, що корисніше за твоє мовчання" (Архімед).
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