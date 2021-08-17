Германия прекращает финпомощь Афганистану

Берлин "ежегодно выделял стране по € 430 млн", а на 2021 год было заложено € 250 млн.

Германия прекратит оказывать финансовую помощь Афганистану, поскольку власть в стране захватил "Талибан".

Об этом заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер, сообщает агентство DPA во вторник, 17 августа.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас предупреждал о том, что ФРГ не даст Афганистану "больше ни цента" в случае захвата власти талибами. Он добавил, что Берлин "ежегодно выделял стране по € 430 млн", а на 2021 год было заложено € 250 млн.

Напомним:

После того, как президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, согласно конституции страны обязанности главы государства переходят к его первому заместителю.

Ашраф Гани покинул страну, согласно конституции страны обязанности главы государства переходят к его первому заместителю. Для эвакуации украинцев из Афганистана в Кабул отправится украинский самолет.

В Афганистане после захвата столицы "Талибаном" толпа штурмует аэропорт

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку