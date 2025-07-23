Хакеры атаковали агентство США по ядерной безопасности

Хакер / © Pexels

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Агентство США, занимающееся разработкой и содержанием ядерного арсенала, пострадало в результате кибератаки, связанной с уязвимостью в системе Microsoft SharePoint.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом расследования.

По словам источника, атака на Национальную администрацию ядерной безопасности (NNSA) не привела к утечке конфиденциальной или засекреченной информации. NNSA, которая входит в состав Министерства энергетики США, отвечает за изготовление и вывод из эксплуатации ядерного оружия. В результате атаки были скомпрометированы и другие структуры министерства.

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На просьбу предоставить комментарий относительно инцидента агентство направило журналистов за запросами в Министерство энергетики.

Последствия кибератаки на NNSA

«В пятницу, 18 июля, было зафиксировано использование zero-day уязвимости в Microsoft SharePoint, что повлияло на Министерство энергетики. Потери были минимальными благодаря активному использованию облачной платформы Microsoft M365 и надежным системам кибербезопасности. Пострадало лишь небольшое количество систем, которые уже восстанавливаются», — отметил в письме представитель ведомства.

Кроме управления ядерным оружием, NNSA обеспечивает ядерными реакторами подводные лодки Военно-морских сил США, реагирует на чрезвычайные ситуации с радиационными угрозами, участвует в мероприятиях по противодействию терроризму и организует транспортировку ядерного вооружения по стране.

Это уже не первый случай компрометации агентства: в 2020 году оно также стало целью хакерской атаки через программное обеспечение компании SolarWinds. Тогда было отмечено, что вредоносное ПО не вышло за пределы деловых сетей.

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За атакой могут стоять хакеры, которых поддерживает Китай

Компания Microsoft возлагает ответственность за эти атаки на хакеров, которых поддерживает китайское правительство. В Microsoft назвали две хакерские группы — это Linen Typhoon и Violet Typhoon. Они использовали недостатки в SharePoint, чтобы проникнуть в системы правительственных учреждений, бизнеса и других организаций по всему миру. Как сообщает Bloomberg, в отдельных случаях злоумышленники похищали учетные данные: имена пользователей, пароли, хэш-коды и токены доступа.

Кроме Министерства энергетики США, злоумышленники проникли также в сети правительств стран Европы и Ближнего Востока, американского Министерства образования, Департамента доходов штата Флорида и Генеральной ассамблеи Род-Айленда.

Масштабы ущерба еще окончательно не определены. Уязвимость касается тех пользователей SharePoint, которые самостоятельно администрируют программу в собственных сетях, а не работают через облачную инфраструктуру.

К слову, в июне издание The New York Times информировало, что связанные с китайским правительством хакерские группы регулярно осуществляли кибератаки на компании и государственные учреждения России с начала ее полномасштабной войны против Украины.

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