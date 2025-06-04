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Путин может стать легкой мишенью для хакеров: фото из кабинета
Последние обновления безопасности для операционной системы компьютера Путина вышли еще в 2019 году.
На рабочем компьютере российского президента Владимира Путина установлена устаревшая операционная система Windows XP, которая уязвима для хакерских атак.
Об этом свидетельствует фото, опубликованное 4 июня пресс-службой Кремля.
На этом снимке Путин проводит совещание в режиме видеоконференции в государственной резиденции Ново-Огарево под Москвой.
На других официальных фото из его кабинета также попадает в кадр монитор компьютера с этой операционной системой, которая вышла в свет еще в 2001 году.
Компания Microsoft перестала поддерживать Windows XP еще в 2014 году, а последние обновления безопасности выпустила в 2019-м.
За пять лет технические специалисты Кремля так и не смогли обновить операционную систему компьютера российского диктатора.
Из-за отсутствия современной защиты хакеры могут использовать слабые места системы, которые нашли после завершения ее поддержки.
При этом компьютер Путина часто используется, о чем свидетельствует изменение расположения иконок на рабочем столе на разных фото.
Напомним, в этом году хакеры Главного управления разведки Министерства обороны и Вооруженные силы Украины провели масштабную кибератаку на подрядчика "Газпрома"