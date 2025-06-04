Путін може стати легкою мішенню для хакерів: фото з кабінету

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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На робочому комп’ютері російського президента Володимира Путіна встановлена застаріла операційна система Windows XP, яка вразлива для хакерських атак.

Про це свідчить фото, опубліковане 4 червня пресслужбою Кремля.

На цьому знімку Путін проводить нараду у режимі відеоконференції в державній резиденції Ново-Огарьово під Москвою.

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На інших офіційних фото з його кабінету також потрапляє у кадр монітор комп’ютера з цією операційною системою, яка вийшла у світ ще 2001 року.

Путін користується комп’ютером із застарілою операційною системою / © Associated Press

Компанія Microsoft перестала підтримувати Windows XP ще 2014 року, а останні оновлення безпеки випустила 2019-го.

За п’ять років технічні спеціалісти Кремля так і не спромоглися оновити операційну систему комп’ютера російського диктатора.

Через відсутність сучасного захисту хакери можуть використовувати слабкі місця системи, які знайшли після завершення її підтримки.

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При цьому комп’ютер Путіна часто використовується, про що свідчить зміна розташування іконок на робочому столі на різних фото.

Нагадаємо, цього року хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони та Збройні сили України провели масштабну кібератаку на підрядника «Газпрому».