Чи справді сексу має передувати збудження / © Credits

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Жінки не завжди говорять про це вголос, але часто відчувають внутрішній тиск: «Зі мною щось не так?», «Я перестала бути сексуальною?» або ще гірше: «Я підвожу партнера». Але ось головна правда, яку нам варто запам’ятати, відсутність миттєвого збудження ще не означає відсутність бажання, про це розповіло видання American Sexual Health Association.

Звідки з’являється сексуальне бажання у жінок

На відміну від чоловіків, у яких сексуальний потяг часто має спонтанний характер (виникає «сам по собі»), у жінок він зазвичай активується у процесі близькості, уваги, дотиків або навіть спільного часу.

Естроген, основний жіночий гормон, має складний та непередбачуваний вплив на сексуальну реакцію. Водночас у чоловіків «кермо» тримає тестостерон — гормон дії та імпульсу. Така нейробіологічна різниця між статями не говорить про те, що чоловіки «простіші», а жінки «холодні» — ми просто різні.

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Щобільше, на жіночу сексуальність впливають:

стосунки (довіра, конфлікти, емоційна близькість),

гормональні зміни (менструальний цикл, вагітність, менопауза),

втома, стрес, нестача сну,

самооцінка та ставлення до власного тіла.

Секс починається у голові

Багато жінок помилково вважають, що мають «хотіти» сексу перед тим, як його почати. Але насправді, жінки часто ініціюють секс не тому, що відчувають жагу, а, тому що хочуть близькості, контакту або перевірити, чи «запрацює» бажання в процесі. І найцікавіше, що у більшості випадків це саме так і працює. Сексуальне збудження часто не передує сексу, а виникає у процесі. Це як тренування: іноді спочатку зовсім не хочеться, але вже на другій хвилині тіло каже: «О, мені це подобається!»

Скільки часу потрібно, щоб «увімкнутися»

Для більшості жінок 5–20 хв — це той часовий інтервал, коли організм тільки починає давати сигнали про збудження. Але у реальному житті жінки часто «здаються» вже після хвилини чи двох і повертаються до пральної машини, вечері чи соцмереж.

Тут виникає парадокс: жінки очікують від тіла негайної реакції та коли її немає — роблять висновок, що сексуального бажання немає взагалі. Це не так. Просто тілу потрібно більше часу, більше сигналів, більше безпеки та уваги.

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Чи можна займатися сексом без збудження

Так. І це нормально. Ніхто не забороняє займатися сексом, коли ви не «переповнені бажанням», якщо є інші причини — емоційна близькість, цікавість, потреба у контакті. Такий секс теж може принести задоволення. А може й не принести — і це теж частина нормального сексуального життя.

Не кожен секс має бути на 5 з 5. Ідеальних ночей пристрасті у реальному житті не так уже й багато. Часто сексуальне життя — це мікс з емоцій, бажань, компромісів, сміху, незручностей та вдалої інтимності.

Як знизити тиск і повернути задоволення від сексу

Дозвольте собі «не хотіти» — це не відбирає вашу жіночність.

Починайте без очікувань — не чекай миттєвої іскри, просто дозволь собі бути у моменті.

Спілкуйтеся з партнером — розкажіть про свої почуття, навіть якщо це складно.

Фокусуйся на відчуттях, а не на результаті — іноді дотики важливіші за оргазм.

Пробуйте нове, але без тиску — якщо щось не сподобається, це не провал. Це досвід.

Доглядайте за тілом і ментальним здоров’ям — інтимність починається з любові до себе.

Іноді сексуальність починається повільно, іноді непередбачувано, але вона ваша та ви маєте повне право проживати її так, як хочеться. Без почуття провини. Без очікувань. Без шкали оцінок. Просто будьте чесними з собою та нехай наступного разу, коли тіло скаже: «Я ще не знаю, чи хочу», ви відповісте: «Нічого страшного. Подивимось».