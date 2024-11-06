Камала Харрис заявила о мирной передаче власти

Вице-президент США Камала Харрис, которая была кандидатом от Демократической партии на выборах президента, признала свое поражение и заявила о мирной передаче власти.

Об этом она объявила в среду, 6 ноября, в речи перед своими поклонниками на сцене в Университете Говарда, передает CNN.

"Результат этих выборов не такой, как мы хотели, не то, за что мы сражались, не то, за что мы голосовали", — сказала Харрис.

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Вице-президент сказала в своей речи, что, хотя она понимает эмоции своих сторонников, страна должна принять результаты выборов.

"Мы будем участвовать в мирной передаче власти", — подчеркнула она.

Камала Харрис также заявила, что будет оставаться непоколебимой в своем обязательстве бороться "за свободу, за возможности, за справедливость и достоинство всех людей".

"Хотя я признаю эти выборы, я не признаю борьбу, которая разжигала эту кампанию", — сказала она.

При этом Харрис добавила, что никогда не откажется от "борьбы за будущее, где американцы смогут реализовывать свои мечты, амбиции и стремления, где женщины Америки будут свободны принимать решения относительно своего тела, а их правительство не будет указывать им, что делать".

"Мы никогда не прекратим борьбу за защиту наших школ и улиц от насилия с оружием", – отметила она.

Камала Харрис призвала своих поклонников не сдаваться.

"Иногда борьба занимает некоторое время. Это не значит, что мы не выиграем. Никогда не сдавайтесь. Никогда не прекращайте пытаться сделать мир лучше... Это не время опускать руки. Пора засучить рукава. Это время для организации, мобилизации и продолжения участия ради свободы и справедливости и будущего, которое, как мы все знаем, можем построить вместе", – подытожила она.

Напомним, ранее Камала Харрис позвонила по телефону Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах.

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