Камала Гарріс заявила про мирне передавання влади

Кандидатка від Демократичної партії закликала своїх прихильників не здаватися.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка була кандидаткою від Демократичної партії на виборах президента, визнала свою поразку та заявила про мирне передаванні влади.

Про це вона оголосила в середу, 6 лиcтопада, у промові перед своїми прихильниками на сцені в Університеті Говарда, передає CNN.

"Результат цих виборів не такий, як ми хотіли, не те, за що ми боролися, не те, за що ми голосували", - сказала Гарріс.

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Віцепрезидентка сказала у своїй промові, що, хоча вона розуміє емоції своїх прихильників, країна повинна прийняти результати виборів.

"Ми будемо брати участь у мирній передачі влади", - наголосила вона.

Камала Гарріс також заявила, що залишатиметься непохитною у своєму зобов’язанні боротися "за свободу, за можливості, за справедливість і гідність усіх людей".

"Хоч я визнаю ці вибори, я не визнаю боротьбу, яка розпалювала цю кампанію", — сказала вона.

При цьому Гарріс додала, що ніколи не відмовиться від "боротьби за майбутнє, де американці зможуть реалізовувати свої мрії, амбіції та прагнення, де жінки Америки матимуть свободу приймати рішення щодо свого тіла, а їхній уряд не вказуватиме їм, що робити".

"Ми ніколи не припинимо боротьбу за захист наших шкіл і вулиць від насильства зі зброєю", - зауважила вона.

Камала Гарріс закликала своїх прихильників не здаватися.

"Іноді боротьба займає деякий час. Це не означає, що ми не виграємо. Ніколи не здавайтеся. Ніколи не припиняйте намагатися зробити світ кращим... Це не час опускати руки. Настав час засукати рукави. Це час для організації, мобілізації та продовження участі заради свободи та справедливості та майбутнього, яке, як ми всі знаємо, можемо побудувати разом", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на виборах.

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