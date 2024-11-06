У складі РНБО відбулися зміни: кого виключив президент

Указ №751/2024 набуває чинності з дня його опублікування.

Президент видав указ про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України. Так, з відомства виключено Андрія Костіна.

Про це йдеться на сайті президента України Володимира Зеленського.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України президент постановив внести часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (зі змінами, внесеними Указом від 13 вересня 2024 року № 627/2024). Йдеться про виведення зі складу Ради національної безпеки і оборони України Андрія Костіна.

Нагадаємо, Верховна Рада України звільнила з посади генерального прокурора Андрія Костіна. "ЗА" проголосували 255 народних депутатів.

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