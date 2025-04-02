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Макрон впервые прокомментировал приговор Марин Ле Пен
Макрон подчеркнул, что в демократическом государстве закон должен быть одинаковым для всех, вне зависимости от политического статуса или убеждений.
Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал резонансное решение суда по делу лидера ультраправых Марин Ле Пен.
Об этом сообщает BFMTV.
Глава государства напомнил о принципиальной независимости судебной ветви власти и подчеркнул: никакие угрозы или давление на судей, рассматривавших дело, недопустимы. Макрон также подчеркнул, что в демократическом государстве закон должен быть одинаковым для всех, вне зависимости от политического статуса или убеждений.
В то же время президент напомнил, что каждый, кто признан виновным, имеет право подать апелляцию и защищать свои права в установленном порядке.
Ранее сообщалось, что суд во Франции огласил приговор по делу Марин Ле Пен, лидер лидера ультраправых политических сил, депутат Национального собрания и Европейского парламента.