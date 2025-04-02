Макрон впервые прокомментировал приговор Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал резонансное решение суда по делу лидера ультраправых Марин Ле Пен.

Об этом сообщает BFMTV.

Глава государства напомнил о принципиальной независимости судебной ветви власти и подчеркнул: никакие угрозы или давление на судей, рассматривавших дело, недопустимы. Макрон также подчеркнул, что в демократическом государстве закон должен быть одинаковым для всех, вне зависимости от политического статуса или убеждений.

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В то же время президент напомнил, что каждый, кто признан виновным, имеет право подать апелляцию и защищать свои права в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что суд во Франции огласил приговор по делу Марин Ле Пен, лидер лидера ультраправых политических сил, депутат Национального собрания и Европейского парламента.