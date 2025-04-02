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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
895
Время на прочтение
1 мин

Макрон впервые прокомментировал приговор Марин Ле Пен

Макрон подчеркнул, что в демократическом государстве закон должен быть одинаковым для всех, вне зависимости от политического статуса или убеждений.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Макрон впервые прокомментировал приговор Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал резонансное решение суда по делу лидера ультраправых Марин Ле Пен.

Об этом сообщает BFMTV.

Глава государства напомнил о принципиальной независимости судебной ветви власти и подчеркнул: никакие угрозы или давление на судей, рассматривавших дело, недопустимы. Макрон также подчеркнул, что в демократическом государстве закон должен быть одинаковым для всех, вне зависимости от политического статуса или убеждений.

В то же время президент напомнил, что каждый, кто признан виновным, имеет право подать апелляцию и защищать свои права в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что суд во Франции огласил приговор по делу Марин Ле Пен, лидер лидера ультраправых политических сил, депутат Национального собрания и Европейского парламента.

Дата публикации
Количество просмотров
895
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