В Украине станет больше истребителей Mirage – Зеленский

В Украине станет больше истребителей Mirage 2000, изготовленных во Франции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду, 26 марта.

Украинский президент подчеркнул, что французские боевые самолеты уже стали частью воздушного щита и помогают защищаться от "Шахедов" и других ударных беспилотников.

"Мы проговорили, что будем увеличивать количество "Миражей", – сообщил Зеленский.

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Также украинский президент поблагодарил президента Франции за все другие проявления оборонной поддержки Украины.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новой военной помощи Украине в размере 2 млрд евро и назвал оружие, которое попадет в украинские вооруженные силы.

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