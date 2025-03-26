В Україні стане більше винищувачів Mirage – Зеленський

Французькі бойові літаки вже стали важливою частиною українського повітряного щита.
В Україні стане більше винищувачів Mirage 2000, виготовлених у Франції.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у середу, 26 березня.
Український президент наголосив, що французькі бойові літаки вже стали частиною повітряного щит і допомагають захищатися від "Шахедів" та інших ударних безпілотників.
"Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість "Міражів", - повідомив Зеленський.
Також український президент подякував президенту Франції за всі інші прояви оборонної підтримки України.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нову військову допомогу Україні у розмірі 2 млрд євро і назвав зброю, яка потрапить до українських збройних сил.
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