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В Україні стане більше винищувачів Mirage – Зеленський

В Україні стане більше винищувачів Mirage – Зеленський

Макрон пообіцяв надати Україні додаткові винищувачі Mirage / колаж ТСН.ua

Французькі бойові літаки вже стали важливою частиною українського повітряного щита.

В Україні стане більше винищувачів Mirage 2000, виготовлених у Франції. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у середу, 26 березня.

Український президент наголосив, що французькі бойові літаки вже стали частиною повітряного щит і допомагають захищатися від "Шахедів" та інших ударних безпілотників. 

"Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість "Міражів", - повідомив Зеленський.

Також український президент подякував президенту Франції за всі інші прояви оборонної підтримки України.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нову військову допомогу Україні у розмірі 2 млрд євро і назвав зброю, яка потрапить до українських збройних сил.

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