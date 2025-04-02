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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Макрон уперше прокоментував вирок Марін Ле Пен

Макрон підкреслив, що у демократичній державі закон має бути однаковим для всіх, незалежно від політичного статусу чи переконань.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Макрон уперше прокоментував вирок Марін Ле Пен

Марін Ле Пен. / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон уперше прокоментував резонансне рішення суду у справі лідерки ультраправих Марін Ле Пен.

Про це повідомляє BFMTV.

Глава держави нагадав про принципову незалежність судової гілки влади й наголосив: жодні погрози чи тиск на суддів, які розглядали справу, є неприпустимими. Макрон також підкреслив, що у демократичній державі закон має бути однаковим для всіх, незалежно від політичного статусу чи переконань.

Водночас президент нагадав, що кожен, кого визнано винним, має право подати апеляцію й захищати свої права в установленому порядку.

Раніше повідомлялося, що суд у Франції оголосив вирок у справі Марін Ле Пен, яка є лідеркою ультраправих політичних сил, депутаткою Національних зборів та Європейського парламенту.

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