НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной

Из-за агрессии России в Украине в НАТО могут поддержать закрытие неба над Украиной.

Переговоры по этому поводу начинаются сегодня, 4 марта, сообщает Financial Times. Издание сообщает, что есть вероятность, что Альянс решится помочь Украине и закрыть небо над ней, ведь агрессия России уже угрожает всему миру.

Министр иностранных дел Испании заявил, что НАТО будет обсуждать возможное вмешательство Альянса и создание запретной для полетов зоны над Украиной. Обсуждение запланировано в рамках саммита, который пройдет под руководством США. В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что обстрел Россией Запорожской атомной электростанции "лишь показывает безрассудство этой войны и важность ее прекращения".

Столтенберг рассказал, что встречу министров иностранных дел НАТО используют для "координации и консультаций ответа на жестокое вторжение России в Украину, а также на его долгосрочные последствия". Также он добавил, что Североатлантический союз не является частью конфликта.

"Мы не стремимся к войне или конфликту с Россией. В то же время мы должны убедиться, что не возникло недоразумений по поводу нашего обязательства защищать всех союзников", — заявил Столтенберг.

Напомним, что ранее петиция-обращение в Североатлантический альянс о закрытии воздушного пространства над Украиной собрала более 1 миллиона голосов.