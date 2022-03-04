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НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной

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НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной

NATO / Associated Press

Из-за агрессии России в Украине в НАТО могут поддержать закрытие неба над Украиной.

Переговоры по этому поводу начинаются сегодня, 4 марта, сообщает Financial Times. Издание сообщает, что есть вероятность, что Альянс решится помочь Украине и закрыть небо над ней, ведь агрессия России уже угрожает всему миру.

Министр иностранных дел Испании заявил, что НАТО будет обсуждать возможное вмешательство Альянса и создание запретной для полетов зоны над Украиной. Обсуждение запланировано в рамках саммита, который пройдет под руководством США. В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что обстрел Россией Запорожской атомной электростанции "лишь показывает безрассудство этой войны и важность ее прекращения".

Столтенберг рассказал, что встречу министров иностранных дел НАТО используют для "координации и консультаций ответа на жестокое вторжение России в Украину, а также на его долгосрочные последствия". Также он добавил, что Североатлантический союз не является частью конфликта.

"Мы не стремимся к войне или конфликту с Россией. В то же время мы должны убедиться, что не возникло недоразумений по поводу нашего обязательства защищать всех союзников", — заявил Столтенберг.

Напомним, что ранее петиция-обращение в Североатлантический альянс о закрытии воздушного пространства над Украиной собрала более 1 миллиона голосов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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