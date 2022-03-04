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НАТО може підтримати закриття неба над Україною

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НАТО може підтримати закриття неба над Україною

NATO / Associated Press

Через агресію Росії в Україні в НАТО можуть підтримати закриття неба над Україною.

Перемовини щодо цього починаються сьогодні, 4 березня, повідомляє Financial Times.  Видання повідомляє, що є ймовірність, що Альянс таки наважиться допомогти Україні та закрити небо над нею, адже агресія Росії вже загрожує всьому світу. 

Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе втручання Альянсу та створення забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення заплановане у межах саміту, який відбуватиметься під керівництвом США. Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що обстріл Росією Запорізької атомної електростанції "лише показує безрозсудність цієї війни та важливість її припинення".  

Столтенберг розповів, що зустріч міністрів закордонних справ НАТО використають для "координації та консультацій відповіді на жорстоке вторгнення Росії в Україну, а також на його довгострокові наслідки". Також він додав, що Альянс не є частиною конфлікту.  

"Ми не прагнемо до війни чи конфлікту з Росією. Водночас ми повинні переконатися, що не виникло непорозумінь щодо нашого зобов'язання захищати всіх союзників", - заявив Столтенберг. 

Нагадаємо, що раніше петиція-звернення до Північноатлантичного альянсу про закриття повітряного простору над Україною зібрала понад 1 мільйон голосів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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