Європейські країни максимально спростили проїзд гуманітарних вантажів для України

Вже шість європейських країн - Польща, Литва, Латвія, Словаччина, Німеччина та Угорщина - запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів в Україну.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Йдеться про звільнення перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Це необхідно для оперативної доставки гуманітарних вантажів на період воєнного стану», - пояснює МІУ.

Так, для перетину кордону з Литвою, Латвією та Словаччиною не потрібно подавати інформацію про перевізника та транспортний засіб.

У Німеччині необхідно лише надати номер транспортного засобу. Перевезення медикаментів і гуманітарної допомоги дозволів не потребує.

«Угорщина відмінила плату за користування дорогами та реєстрацію подій у електронній системі BIREG у разі транспортування гуманітарного вантажу до України їх територією. Важливо – на лобовому склі автомобіля має бути розміщено добре видиме оголошення із надписом «Humanitarian Aid for Ukraine» та малюнок хреста червоного кольору», - попереджає міністерство.

Також у випадку з Угорщиною необхідно заповнити українською та англійською Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також супровідний лист від організації (англійською мовою), що направляє гуманітарний вантаж в Україну із інформацією про отримувача, реєстраційним номером автомобіля, датою відправки, характером та об’ємом вантажу.

«Важливо, що інформація про транспортний засіб, який буде рухатись територію Угорщини, повинна бути надана Міністерству інфраструктури України для інформування угорської сторони», - уточнює Мінінфраструктури.

На відміну від Угорщини, Республіка Польща не вимагає жодних формальностей. Треба лише заповнити форму за посиланням. Польща також скасувала плату за користування усіма дорогами для перевізників гуманітарних вантажів, а для біженців з України проїзд залізничним транспортом є безоплатним.