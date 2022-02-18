Понтонный мост через Припять в Беларуси исчез — СМИ

Понтонный мост через Припять в Беларуси исчез — СМИ

Согласно снимкам спутников, по состоянию на 17 февраля понтонного моста через Припять уже не было.

Понтонный мост через реку Припять, который был замечен в Беларуси в 6 километрах от украинской границы, исчез.

Об этом со ссылкой на спутниковые снимки и три неназванных источника в американской разведке пишет CNN

Собеседники сообщили, что они внимательно следили за сооружением и деконструкцией этого моста из-за угрозы вторжения российской армии с территории Беларуси.

Новые @Maxar четкие изображения от past 48 часов продолжают действовать ярко действовать в Белоруссии, Crimea, и Western Россия. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over Prypyat River in Belarus. pic.twitter.com/8GCvBMtG4y – Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022

Согласно новым спутниковым снимкам и источникам американской телерадиокомпании, понтонный мост через реку Припять был разобран.

По предположениям западных военных аналитиков, по одной из версий мост был демонтирован уже после переброски российской и белорусской военной техники, и Россия перестала в нем нуждаться.

Согласно второй версии, Россия решила не использовать направление со стороны Беларуси для вторжения в Украину, учитывая сложный ландшафт для продвижения своих войск.

Напомним:

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не подтверждает отвод войск РФ от границы. Но, по его словам, возможность полномасштабного вторжения РФ в Украину сейчас оценивается как невысокая.

В свою очередь в Минобороны России сообщили, что очередной военный эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО ( Западного военного округа — Ред. ) отправился в пункт постоянной дислокации . после завершения плановых учений.

Российское Минобороны обнародовало видео отвода танков от украинской границы

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