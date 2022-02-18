Аномальные события, которые следует обуздать: Резников высказался об обострении на Донбассе

Аномальные события, которые следует обуздать: Резников высказался об обострении на Донбассе

Оккупанты значительно увеличили количество обстрелов.

Массовые обстрелы на Донбассе, наблюдаемые в течение последних дней, существенно отличаются от тех, которые были в начале года.

Об этом, выступая в парламенте 18 февраля, сказал министр обороны Алексей Резников.

"Вчера (17 февраля – Ред.) были зафиксированы аномальные события, которые заметно отличаются от того, что было с начала года и наша задача обуздать эту аномалию, чтобы она не стала прологом для эскалации", – отметил Резников.

По его словам, одной из причин спровоцированных Россией обстрелов стало состоявшееся накануне заседание Совбеза ООН. Глава Минобороны называет это "традиционной тактикой российской стороны".

"Всегда перед заседанием ТКГ, встречами "нормандского формата", перед любыми важными международными событиями, которые касаются российско-украинской войны, устраиваются какие-то инциденты, чтобы сформировать фон, который российская сторона считает выгодным", — подчеркнул он.

Министр обороны подчеркнул, что с 1 января по 16 февраля по линии касания со стороны временно оккупированных Россией территорий было зафиксировано 107 обстрелов позиций ООС.

"Обычно фиксировалось от двух до пяти нарушений в сутки. Были периоды по несколько дней, когда не фиксировалось ни одного обстрела. За прошедшие сутки, 17 февраля, враг произвел 60 обстрелов, из которых 43 из запрещенного оружия", — отметил Резников.

Как сообщалось, с утра 17 февраля незаконные вооруженные формирования били из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. В частности, они обстреляли детсад в Станице Луганской, лицей, железную дорогу. В результате обстрелов кафиров ранены украинские военные и гражданские.

Читайте также: