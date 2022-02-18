Понтонний міст через Прип’ять у Білорусі зник - ЗМІ

Понтонний міст через Прип’ять у Білорусі зник - ЗМІ

Згідно зі знімками супутників, станом на 17 лютого понтонного мосту через Прип’ять вже не було.

Понтонний міст через річку Прип’ять, який помітили в Білорусі за 6 кілометрів від українського кордону, зник.

Про це з посиланням на супутникові знімки та три неназвані джерела в американській розвідці пише CNN

Співрозмовники повідомили, що вони пильно стежили за спорудженням та деконструкцією цього мосту через загрозу вторгнення російської армії з території Білорусі.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus. pic.twitter.com/8GCvBMtG4y — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022

Згідно з новими супутниковими знімками та джерелами американської телерадіокомпанії, понтонний міст через річку Прип’ять було розібрано.

За припущеннями західних військових аналітиків, за однією з версій міст був демонтований вже після перекидання російської та білоруської військової техніки, і Росія перестала його потребувати.

Згідно з другою версією, Росія вирішила не використати напрямок з боку Білорусі для вторгнення в Україну з огляду на складний ландшафт для просування своїх військ.

Нагадаємо:

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не підтверджує відведення військ РФ від кордону. Але, за його словами, можливість повномасштабного вторгнення РФ до України зараз оцінюється як невисока.

Своєю чергою в Міноборони Росії повідомили, що ч ерговий військовий ешелон із технікою підрозділів танкової армії ЗВО ( Західного військового округу - Ред. ) вирушив до пункту постійної дислокації після завершення планових навчань.

Російське Міноборони оприлюднило відео відведення танків від українського кордону

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