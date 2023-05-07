Он сообщил, что сам управлял автомобилем, под которым взорвалась мина.

Российский пропагандист Захар Прилепин впервые прокомментировал покушение на него.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Он сообщил, что сам управлял автомобилем, под которым взорвалась мина, а погибший Александр Шубин сидел на пассажирском месте. После взрыва Прилепин потерял сознание на три минуты.

"Я потерял сознание минуты на три, пришел в себя и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие крестьяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открыт) и еще там что-то", — заявил пропагандист.

"Лента.ру" пишет, что я не осознавал происходящего. Я их там не видел. На самом деле я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что все было понятно, как только я пришел в себя. Потом соседка сделала мне обезболивающее", — сказал Прилепин.

Прилепин также подтвердил, что высадил дочь за пять минут до взрыва.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что с обвиняемыми в покушении на российского пропагандиста Захара Прилепина может произойти "несчастный случай" в тюрьме.

Кроме того, мы ранее информировали, что представители "Атеша" сразу взяли на себя ответственность за покушение.

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