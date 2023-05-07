"Боруссия" Дортмунд одержала сокрушительную победу и не дала "Баварии" оторваться в Бундеслиге (видео)

"Джмели" отгрузили шесть "сухих" голов в ворота "волков" и преследуют мюнхенцев в борьбе за "салатницу".

Дортмундская "Боруссия" разбила "Вольфсбург" в домашнем матче 31-го тура немецкой Бундеслиги – 6:0 .

Еще в первом тайме хозяева отличились тремя голами. В воротах "волков" расписались Карим Адееми, Себастьен Алле и Дониелл Мален.

После перерыва дортмундцы продолжили куриться и забили еще трижды. Дубль оформил Джуд Беллингем.

Еще один гол записал в свой актив Адееми, который также покинул поле с дублем. Мог он делать и хет-трик, но не реализовал пенальти.

Обзор матча

"Боруссия" Дортмунд (64 очка) занимает второе место в Бундеслиге. За три тура до финиша команда Эдина Терзича отстает от лидера чемпионата – "Баварии" на один балл. "Вольфсбург" с 46 пунктами находится на седьмой позиции.

В следующем туре "шмели" 13 мая примут "Боруссию" Менхенгладбах. В тот же день "Вольфсбург" на своем поле сыграет с "Хоффенхаймом".

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