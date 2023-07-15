Путин готовит Россию к массовым репрессиям — эксперт

Российский диктатор реализует план расправы с высшим военным руководством и ликвидирует частные военные компании.

Лидер террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин во время своего так называемого "мятежа" заложил базу для развертывания массовых репрессий на территории России.

Такое мнение высказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEDOM.

Он заявил, что сейчас в России началась реализация второго пункта плана мятежа Пригожина, когда от репрессий среди командования так называемой СВО переходят к уничтожению частных военных кампаний.

"Совершается постепенная физическая ликвидация частных военных компаний, принадлежавших госкорпорациям ("Ростех", "Роскосмос", "Газпром") и частным лицам, приближенным к Кремлю (владельцу "Редут" Геннадию Тимченко)", — сказал эксперт.

Он отметил, что также под угрозой оказалась частная армия Рамзана Кадырова, которую сейчас разбивают ВСУ под Клищиевкой.

Напомним, ранее сообщалось, что подпольное движение Белоруссии подтверждает, что "вагнеровцы" расширяют сферу своего влияния на территории страны, получая при этом полную поддержку со стороны режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Кроме того, мы ранее информировали, что по информации британской разведки, генералов РФ увольняют не только за провалы на фронте, но и за открытую критику Минобороны.

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