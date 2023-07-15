Нюрнберг для Путина и его приспешников: генпрокурор рассказал детали

Андрей Костин объяснил, почему нужно создать Специальный международный трибунал и как будет наказано кремлевское зло.

Генеральный прокурор Андрей Костин объяснил, почему нужно создать Специальный международный трибунал для кремлевского диктатора Путина и его ближайшего окружения.

Об этом генпрокурор рассказал в эфире телемарафона 15 июля.

"Мы на международном уровне проводим расследование всех преступлений, которые совершил в том числе Путин, как президент действующей Российской Федерации... Это касается не только преступления агрессии... по поводу расследования которого уже начал работу международный центр по расследованию преступления агрессии в Гааге. Где украинские прокуроры будут вместе сотрудничать с прокурорами стран-членов совместной следственной группы. Напомню, это Литва, Польша, Латвия, Эстония, Румыния и Словакия. К этой работе уже присоединяется... генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Меррик Гарланд. Главная цель этого центра — это собрать доказательства совершения преступления агрессии. Речь идет о высшем военном и политическом руководстве", — сказал он.

Система международного права построена таким образом, что глава государства, глава правительства и министр иностранных дел каждой страны имеют персональный иммунитет от любого уголовного преследования в других национальных правоохранительных системах, пояснил Костин. Единственная возможность этот иммунитет фактически перейти – возможность расследования и привлечения к ответственности на уровне международных судебных учреждений. Поэтому этот центр должен подготовить и собрать доказательства, структурировать, построить стратегию расследования этого дела.

"Ну и то, чтобы я хотел увидеть: где-то в течение шести месяцев – это какое-то модельное обвинение. Модельный документ по обвинению или подозрению Путину и его окружению за совершение преступления агрессии. Но в дополнение к преследованию за преступление агрессии Путин уже подозреваемый в деле, которая рассматривается в Международном уголовном суде. Это подозрение за совершение военного преступления, а именно – за принудительную депортацию украинских детей в Россию", — добавил он.

Кроме военных преступлений любой человек, включая президента Путина, может стать подозреваемым и в совершении других преступлений, отметил генпрокурор. Международный уголовный суд имеет право расследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

"Сейчас мы имеем коалицию из более чем 35 стран, которые поддерживают необходимость создания трибунала. Но для того, чтобы трибунал был создан или международное соглашение, как это происходило именно в Нюрнберге. Это может быть соглашение между Украиной и генеральным секретарем Организации Объединенных наций на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, это может быть какой-то другой механизм, который будет абсолютно международным и обеспечивающим привлечение к ответственности самого высшего руководства России. и его ближайшего окружения", — подытожил Костин.

Напомним, глава МИД Германии рассказал, есть ли возможность переговоров с кремлевским диктатором Путиным.

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