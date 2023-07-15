Нюрнберг для Путіна та його поплічників: генпрокурор розповів деталі

Андрій Костін пояснив, чому треба створити Спеціальний міжнародний трибунал та як буде покарано кремлівське зло.

Генеральний прокурор Андрій Костін пояснив, чому треба створити Спеціальний міжнародний трибунал для кремлівського диктатора Путіна і його найближчого оточення.

Про це генпрокурор розповів в ефірі телемарафону 15 липня.

"Ми на міжнародному рівні проводимо розслідування всіх злочинів, які скоїв в тому числі Путін, як президент діючій Російської Федерації... Це стосується не тільки злочину агресії... щодо розслідування якого розпочав вже роботу міжнародний центр з розслідування злочину агресії в Гаазі. Де українські прокурори будуть разом співпрацювати з прокурорами країн-членів спільної слідчої групи. Нагадаю, це Литва, Польща, Латвія, Естонія, Румунія та Словаччина. До цієї роботи вже долучається... генеральний прокурор Сполучений Штатів Америки Меррік Гарланд. Головна мета цього центру – це зібрати докази скоєння злочину агресії. Йдеться про найвище військове та політичне керівництво", - сказав він.

Система міжнародного права побудована таким чином, що голова держави, голова уряду та міністр закордонних справ кожної країни має персональний імунітет от будь-якого кримінального переслідування в інших національних системах правоохоронних, пояснив Костін. Єдина можливість цей імунітет фактично перейти – це можливість розслідування та притягнення до відповідальності на рівні міжнародних судових установ. Тому цей центр має на меті підготувати і зібрати докази, структурувати, побудувати стратегію розслідування цієї справи.

"Ну і те, щоб я хотів побачити: десь протягом шести місяців – це якесь модельне обвинувачення. Модельний документ щодо обвинувачення або підозри Путіну та його оточенню за скоєння злочину агресії. Але на додаток до переслідування за злочин агресії Путін вже є підозрюваним в справі, яка розглядається в Міжнародному кримінальному суді. Це підозра за скоєння воєнного злочину, а саме - за примусову депортації українських дітей в Росію", - додав він.

Окрім воєнних злочинів будь-яка людина, включаючи президента Путіна може стати підозрюваною і в скоєнні інших злочинів, зазначив генпрокурор. А Міжнародний кримінальний суд має право розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

"Зараз ми маємо коаліцію з більш ніж 35 країн, які підтримують необхідність створення трибуналу. Але задля того, щоб трибунал був створений треба або міжнародна угода, як це відбувалося саме в Нюрнберзі. Це може бути угода між Україною та генеральним секретарем Організації Об'єднаних націй на підставі резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Це може бути якісь інший механізм, який буде абсолютно міжнародним і який буде тим, що забезпечує притягнення до відповідальності саме найвищого керівництва Росії. Це дуже важливо: міжнародний трибунал і трибунал, який буде мати юрисдикцію щодо президента Путіна і його найближчого оточення", - підсумував Костін.

Нагадаємо, очільниця МЗС Німеччини розповіла, чи є можливість переговорів з кремлівським диктатором Путіним.

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