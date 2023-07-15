Путін готує Росію до масових репресій — експерт

Російський диктатор реалізує план розправи з вищим військовим керівництвом, а також ліквідує приватні військові компанії.

Лідер терористичного угруповання "Вагнер" Євген Пригожин під час свого так званого "заколоту" заклав базу для розгортання масових репресій на території Росії.

Таку думку висловив військово-політичний експерт Дмитро Снєгірьов в етері телеканалу FREEDOM.

Він заявив, що наразі у Росії почалась реалізація другого пункту плану "заколоту" Пригожина, коли від репресій серед командування так званої "СВО" переходять до знищення приватних військових кампаній.

"Здійснюється поступова фізична ліквідація приватних військових компаній, які належали держкорпораціям ("Ростех", "Роскосмос", "Газпром") та приватним особам, наближеним до Кремля (власнику "Редут" Геннадію Тимченку)", - сказав експерт.

Він зазначив, що також під загрозою опинилась приватна армія Рамзана Кадирова, яку зараз розбивають ЗСУ під Кліщіївкою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підпільний рух Білорусі підтверджує, що "вагнерівці" розширюють сферу свого впливу на території країни, отримуючи при цьому повну підтримку з боку режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Крім того, ми раніше інформували, що за інформацією британської розвідки, генералів РФ звільняють не лише за провали на фронті, а й за відкриту критику Міноборони.

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