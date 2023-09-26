Путин и Лукашенко снова встретятся: где и зачем

Лукашенко заявил, что его встреча с Путиным запланирована на середину октября в Кыргызстане, где в Бишкеке должен пройти саммит СНГ.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Кремля Владимир Путин, вероятно, встретятся в середине октября в Кыргызстане для обсуждения совместного производства и обслуживания самолетов.

Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко уже говорил с Путиным телефоном и речь шла именно о совместном производстве самолетов небольшой емкости, которые могут совершать посадку на грунт.

Как сказал Лукашенко, Путин предложил ему строить самолет вместе, а также быстрее овладевать производством отдельных компонентов для ИЛ-96 и обслуживать их в Беларуси, потому что там есть соответствующие компетенции.

Перспективы реализации этих проектов якобы уже обсуждали с соответствующими ведомствами в РФ, по ним подготовлен пакет необходимых документов и материалов, которые передадут Путину.

Напомним, ранее диктатор РБ Александр Лукашенко заявил, что Запад планирует устранять украинского президента Владимира Зеленского якобы из-за того, что он уже "надоел".

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