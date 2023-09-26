Путін і Лукашенко знову зустрінуться: де і навіщо

Лукашенко заявив, що його зустріч із Путіним запланована на середину жовтня у Киргизстані, де у Бішкеку має відбутись саміт СНД.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та очільник Кремля Володимир Путін, ймовірно, зутрінуться середині жовтня в Киргизстані для обговорення спільного виробництва та обслуговування літаків.

Про це повідомляє БелТА.

Лукашенко вже говорив із Путіним телефоном і йшлося саме про спільне виробництво літаків невеликої місткості, які можуть здійснювати посадку на ґрунт.

Як сказав Лукашенко, Путін запропонував йому будувати літак разом, а також швидше опановувати виробництво окремих компонентів для ІЛ-96 і обслуговувати їх у Білорусі, бо там є відповідні компетенції.

Перспективи реалізації цих проєктів нібито вже обговорювали з відповідними відомтсвами в РФ, щодо них підготовлено пакет необхідних документів та матеріалів, які передадуть Путіну.

Нагадаємо, раніше диктатор РБ Олександр Лукашенко заявив, що Захід планує усувати українського президента Володимира Зеленського нібито через те, що він вже “набрид”.

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