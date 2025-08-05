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Россию всколыхнуло землетрясение
Магнитуда составила 5,4 возле Камчатки.
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в прибрежной зоне Камчатки, расположенной в России.
По данным регионального филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, подземные толчки были зафиксированы на территории полуострова.
Также, по прогнозам ГУ МЧС Камчатки, в ближайшие дни ожидается усиление выбросов пепла на вулкане Ключевская. Службы региона активно мониторят ситуацию.
Напомним, после землетрясения на Камчатке в России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Сейчас там наблюдается сильное свечение и схождение раскаленной лавы по заднему склону.