Россию всколыхнуло землетрясение

Вулкан / © Pixabay

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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в прибрежной зоне Камчатки, расположенной в России.

По данным регионального филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, подземные толчки были зафиксированы на территории полуострова.

Также, по прогнозам ГУ МЧС Камчатки, в ближайшие дни ожидается усиление выбросов пепла на вулкане Ключевская. Службы региона активно мониторят ситуацию.

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Напомним, после землетрясения на Камчатке в России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Сейчас там наблюдается сильное свечение и схождение раскаленной лавы по заднему склону.