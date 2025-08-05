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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Россию всколыхнуло землетрясение

Магнитуда составила 5,4 возле Камчатки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Вулкан

Вулкан / © Pixabay

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в прибрежной зоне Камчатки, расположенной в России.

По данным регионального филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, подземные толчки были зафиксированы на территории полуострова.

Также, по прогнозам ГУ МЧС Камчатки, в ближайшие дни ожидается усиление выбросов пепла на вулкане Ключевская. Службы региона активно мониторят ситуацию.

Напомним, после землетрясения на Камчатке в России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Сейчас там наблюдается сильное свечение и схождение раскаленной лавы по заднему склону.

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