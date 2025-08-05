- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 5 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно заниматься тем, что доставляет удовольствие — прежде всего любимой работой и общением с приятными людьми.
Символ дня: колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в день, проходят без серьезных последствий, но длиться они могут очень долго, поэтому необходимо сразу же принять необходимые меры.
Питание дня: нужно очищать организм от шлаков и токсинов, используя травяные чаи и витаминные отвары.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.
Дачные работы дня: один из лучших дней для проведения любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы.
Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, какой жизненный вопрос беспокоит человека.
Табу дня: нужно отказаться от любых финансовых сделок — они могут привести к убыткам.
Цитата дня: «Не все в жизни зависит от тебя, но то, как ты на это ответишь, — уже твоя зона силы» (Хэ Цзинь).
Читайте также: