Астрологический прогноз на 5 августа

Колесо / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно заниматься тем, что доставляет удовольствие — прежде всего любимой работой и общением с приятными людьми.

Символ дня: колесо.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: рубин, опал.

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За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в день, проходят без серьезных последствий, но длиться они могут очень долго, поэтому необходимо сразу же принять необходимые меры.

Питание дня: нужно очищать организм от шлаков и токсинов, используя травяные чаи и витаминные отвары.

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.

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Дачные работы дня: один из лучших дней для проведения любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, какой жизненный вопрос беспокоит человека.

Табу дня: нужно отказаться от любых финансовых сделок — они могут привести к убыткам.

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Цитата дня: «Не все в жизни зависит от тебя, но то, как ты на это ответишь, — уже твоя зона силы» (Хэ Цзинь).

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