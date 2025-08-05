Астрологічний прогноз на 5 серпня

Колесо / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна займатися тим, що приносить задоволення — перш за все улюбленою роботою та спілкуванням з приємними людьми.

Символ дня: Колесо.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір: синій.

Щасливого каміння дня: рубін, опал.

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За якусь частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в день , проходять без серйозних наслідків, але вони можуть тривати дуже довго, тому необхідно відразу ж вжити необхідних заходів.

Харчування дня: потрібно очищати організм від шлаків і токсинів, використовуючи трав'яні чаї та вітамінні відвари.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

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Дачні роботи дня: один із найкращих днів для проведення будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: день сприятливий для опрацювання карми.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть про те, яке життєве питання непокоїть людину.

Табу дня: потрібно відмовитися від будь-яких фінансових угод - вони можуть призвести до збитків.

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Цитата дня: "Не все в житті залежить від тебе, але те, як ти на це відповиш - вже твоя зона сили" (Хе Цзінь).

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