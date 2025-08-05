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В Одесі пролунав вибух
У ніч проти 5 серпня 2025 року в Одесі пролунав вибух після попередження Повітряних сил ЗСУ про можливе застосування балістичних ракет Росією з тимчасово окупованого Криму.
У ніч проти 5 серпня в Одесі пролунав вибух.
За інформацією місцевих, вибух стався близько 02:30, після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.
Офіційної інформації про наслідки вибуху поки немає.
Як повідомлялося, раніше ворог завдав масованого удару безпілотниками по Одесі. Сталися пошкодження цивільної інфраструктури. У місті — низка пожеж. Атака пошкодила пам’ятки архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.