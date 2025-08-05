Безпілотник / © ТСН.ua

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У ніч проти 5 серпня в Одесі пролунав вибух.

За інформацією місцевих, вибух стався близько 02:30, після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

Офіційної інформації про наслідки вибуху поки немає.

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Як повідомлялося, раніше ворог завдав масованого удару безпілотниками по Одесі. Сталися пошкодження цивільної інфраструктури. У місті — низка пожеж. Атака пошкодила пам’ятки архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.