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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Одесі пролунав вибух

У ніч проти 5 серпня 2025 року в Одесі пролунав вибух після попередження Повітряних сил ЗСУ про можливе застосування балістичних ракет Росією з тимчасово окупованого Криму.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 5 серпня в Одесі пролунав вибух.

За інформацією місцевих, вибух стався близько 02:30, після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

Офіційної інформації про наслідки вибуху поки немає.

Як повідомлялося, раніше ворог завдав масованого удару безпілотниками по Одесі. Сталися пошкодження цивільної інфраструктури. У місті — низка пожеж. Атака пошкодила пам’ятки архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

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