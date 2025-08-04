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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
134
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1 хв

В окупованому Бердянську сталися вибухи: деталі від ЗМІ (відео)

У місті знеструмлено ремонтну базу росіян.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © facebook.com/pg/koda.gov.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух на електропідстанції. Вона живить ремонтну базу та склад російських військ.

Про це повідомляють “КИЇВ24” та “РБК.Україна” з посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників, “бавовна” сталася пізно ввечері 3 серпня. Вибухало на електропідстанції, що постачає електроенергію на промислові потужності колишнього заводу "Бердянські жниварки". Окупанти перетворили цехи цього підприємства на велику ремонтну базу та склад зберігання військової техніки, зброї та розміщення особового складу армії РФ.

Спочатку про вибухи почали повідомляти у Мережі, а потім викладати відео місцеві мешканці та очевидці. Також, за їхньою інформацією, на деяких прилеглих вулицях зникла електроенергія.

Внаслідок вибуху та подальшої пожежі на трансформаторах було виведено з ладу підстанцію, що постачала електроенергію на підприємство з ремонту російської військової техніки. Наразі наслідки вибуху та розмір завданої шкоди уточнюються.

Фото: КИЇВ24.

Фото: КИЇВ24.

Як повідомлялося, безпілотники СБУ цієї ночі атакували військову авіабазу "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Цей аеродром є ключовим логістичним і бойовим вузлом російських сил для операцій у Чорному морі.

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