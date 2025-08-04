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"Уб'ють так уб'ють": як живуть у селі на Дніпропетровщині за 12 км від фронту
Прифронтовими вже стають села на Дніпропетровщині.
Село Маломихайлівка на Дніпропетровщині розташоване за 12 кілометрів від лінії фронту. Його РФ ледь не щодня атакує дронами і КАБами.
Як живеться у селі поблизу передової, передає «Суспільне».
16-річний місцевий житель Владислав розповідає, що з околиць Маломихайлівки вже майже всі евакуювалися. Юнак разом із матір’ю та бабусею планують виїжджати найближчим часом — бояться «прильотів».
«Як прилітають КАБи — чутно дуже сильно, все в диму. Виходиш… Ну, що сказати, тут уже чутно, що фронт наближається і так далі. Боїмося, плануємо виїжджати», — каже він.
Хлопець із сумом зазначає, що домашніх тварин взяти з собою можливості немає.
«Коти, собаки?.. Та ну, якихось із собою заберемо, а так же всіх не вивеземо теж. Шкода, ну а що зробити? Ми тут останні… Ну, тут є пару людей, але все одно будуть виїжджати, мабуть», — говорить юнак.
Місцевий житель Олександр додає, що від 1 серпня деякі власники магазинів також евакуюються, а тому й закривають свої магазини.
«Я для себе вирішив, що я буду до останнього сидіти. Я кажу: як я все кину і поїду? Собаку шкода кинути. Що вона робитиме, розумієте?.. Корови, коли «прильоти» — то аж присідають. Корови теж звикли. Корів здам — що залишається», — каже він.
Переселенець з Донеччини Анатолій розповідає, що з родиною виїхали з рідного села у квітні 2022 року. Він зізнається, що пережив уже п’ять переїздів і на наступний вже немає ані сил, ані грошей.
Марія — переселенка із Зеленого Поля на Донеччині. До повномасштабного вторгнення вона мала і будинок, і господарство. Зараз лишилась ні з чим. Але виїжджати уже не планує. Каже, що немає сил.
«У мене дім був, все було. А тепер немає ніде нічого. В чому стояла — в тім утекла. Все кинула. І господарство кинула, і дім кинула. Не знаю… Буду сидіти. Уб’ють — уб’ють. Жива буду — жива. Було, що як почалося о 10 годині ночі, і о 2 годині тільки трохи притихло — вийшла на вулицю: хати горять, все горить. Отаке побачила в старості. А тепер буду сидіти. Уб’ють — уб’ють. Кладовище недалеко. На горі кладовище», — каже жінка.
Раніше жителі села у Запорізькій області розповіли, як виживають за 12 кілометрів до лінії фронту.