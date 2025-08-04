"Уб'ють так уб'ють": як живуть у селі на Дніпропетровщині за 12 км від фронту

© Суспільне

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Село Маломихайлівка на Дніпропетровщині розташоване за 12 кілометрів від лінії фронту. Його РФ ледь не щодня атакує дронами і КАБами.

Як живеться у селі поблизу передової, передає «Суспільне».

16-річний місцевий житель Владислав розповідає, що з околиць Маломихайлівки вже майже всі евакуювалися. Юнак разом із матір’ю та бабусею планують виїжджати найближчим часом — бояться «прильотів».

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Маломихайлівка на карті / © Deepstatemap

«Як прилітають КАБи — чутно дуже сильно, все в диму. Виходиш… Ну, що сказати, тут уже чутно, що фронт наближається і так далі. Боїмося, плануємо виїжджати», — каже він.

Хлопець із сумом зазначає, що домашніх тварин взяти з собою можливості немає.

«Коти, собаки?.. Та ну, якихось із собою заберемо, а так же всіх не вивеземо теж. Шкода, ну а що зробити? Ми тут останні… Ну, тут є пару людей, але все одно будуть виїжджати, мабуть», — говорить юнак.

Місцевий житель Олександр додає, що від 1 серпня деякі власники магазинів також евакуюються, а тому й закривають свої магазини.

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«Я для себе вирішив, що я буду до останнього сидіти. Я кажу: як я все кину і поїду? Собаку шкода кинути. Що вона робитиме, розумієте?.. Корови, коли «прильоти» — то аж присідають. Корови теж звикли. Корів здам — що залишається», — каже він.

Місцевий житель Олександр зі своїми коровами / © Суспільне

Переселенець з Донеччини Анатолій розповідає, що з родиною виїхали з рідного села у квітні 2022 року. Він зізнається, що пережив уже п’ять переїздів і на наступний вже немає ані сил, ані грошей.

Марія — переселенка із Зеленого Поля на Донеччині. До повномасштабного вторгнення вона мала і будинок, і господарство. Зараз лишилась ні з чим. Але виїжджати уже не планує. Каже, що немає сил.

«У мене дім був, все було. А тепер немає ніде нічого. В чому стояла — в тім утекла. Все кинула. І господарство кинула, і дім кинула. Не знаю… Буду сидіти. Уб’ють — уб’ють. Жива буду — жива. Було, що як почалося о 10 годині ночі, і о 2 годині тільки трохи притихло — вийшла на вулицю: хати горять, все горить. Отаке побачила в старості. А тепер буду сидіти. Уб’ють — уб’ють. Кладовище недалеко. На горі кладовище», — каже жінка.

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Раніше жителі села у Запорізькій області розповіли, як виживають за 12 кілометрів до лінії фронту.