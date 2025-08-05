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Вибухи в Ростовській області РФ: нова атака дронів
У Ростовській області, в містах Калінін і Шахти, місцеві жителі повідомляють про серію вибухів. За попередніми даними, спрацювала система ППО.
У Ростовській області Росії, в містах Калінін і Шахти, було чутно гучні вибухи.
Про це повідомляється у соціальних мережах.
Місцеві жителі озвучують, що у Калініні було чутно п'ять вибухів, а в небі були видні спалахи.
Начебто система ППО знищила невідомі безпілотники, однак офіційна інформація наразі відсутня.
Нагадаємо, 7 липня далекобійні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України уразили Ільський нафтопереробний завод ім. А. Шамара в Краснодарському краї Росії.