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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вибухи в Ростовській області РФ: нова атака дронів

У Ростовській області, в містах Калінін і Шахти, місцеві жителі повідомляють про серію вибухів. За попередніми даними, спрацювала система ППО.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У Ростовській області Росії, в містах Калінін і Шахти, було чутно гучні вибухи.

Про це повідомляється у соціальних мережах.

Місцеві жителі озвучують, що у Калініні було чутно п'ять вибухів, а в небі були видні спалахи.

Начебто система ППО знищила невідомі безпілотники, однак офіційна інформація наразі відсутня.

Нагадаємо, 7 липня далекобійні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України уразили Ільський нафтопереробний завод ім. А. Шамара в Краснодарському краї Росії.

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