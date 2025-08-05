- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в Ростовской области РФ: новая атака дронов
В Ростовской области, в городах Калинин и Шахты, местные жители сообщают о серии взрывов. По предварительным данным, сработала система ПВО.
В Ростовской области России, в городах Калинин и Шахты, были слышны громкие взрывы .
Об этом сообщается в социальных сетях.
Местные жители озвучивают, что в Калинине было слышно пять взрывов, а в небе видны вспышки.
Вроде бы система ПВО уничтожила неизвестные беспилотники, однако официальная информация пока отсутствует.
Напомним, 7 июля дальнобойные беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара в Краснодарском крае России.