Взрывы в Ростовской области РФ: новая атака дронов

Беспилотник / © ТСН.ua

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В Ростовской области России, в городах Калинин и Шахты, были слышны громкие взрывы .

Об этом сообщается в социальных сетях.

Местные жители озвучивают, что в Калинине было слышно пять взрывов, а в небе видны вспышки.

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Вроде бы система ПВО уничтожила неизвестные беспилотники, однако официальная информация пока отсутствует.

Напомним, 7 июля дальнобойные беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара в Краснодарском крае России.