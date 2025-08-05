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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Взрывы в Ростовской области РФ: новая атака дронов

В Ростовской области, в городах Калинин и Шахты, местные жители сообщают о серии взрывов. По предварительным данным, сработала система ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В Ростовской области России, в городах Калинин и Шахты, были слышны громкие взрывы .

Об этом сообщается в социальных сетях.

Местные жители озвучивают, что в Калинине было слышно пять взрывов, а в небе видны вспышки.

Вроде бы система ПВО уничтожила неизвестные беспилотники, однако официальная информация пока отсутствует.

Напомним, 7 июля дальнобойные беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара в Краснодарском крае России.

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