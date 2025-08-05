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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе раздался взрыв

В ночь на 5 августа 2025 года в Одессе раздался взрыв после предупреждения Воздушных сил ВСУ о возможном применении баллистических ракет Россией из временно оккупированного Крыма.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 5 августа в Одессе раздался взрыв.

По информации местных, взрыв произошел около 02:30, после того как Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.

Официальной информации о последствиях взрыва пока нет.

Как сообщалось, ранее враг нанес массированный удар беспилотникам по Одессе. Произошли повреждения гражданской инфраструктуры. В городе ряд пожаров. Атака повредила памятники архитектуры в находящемся под охраной ЮНЕСКО историческом центре Одессы.

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