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- Украина
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В Одессе раздался взрыв
В ночь на 5 августа 2025 года в Одессе раздался взрыв после предупреждения Воздушных сил ВСУ о возможном применении баллистических ракет Россией из временно оккупированного Крыма.
В ночь на 5 августа в Одессе раздался взрыв.
По информации местных, взрыв произошел около 02:30, после того как Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.
Официальной информации о последствиях взрыва пока нет.
Как сообщалось, ранее враг нанес массированный удар беспилотникам по Одессе. Произошли повреждения гражданской инфраструктуры. В городе ряд пожаров. Атака повредила памятники архитектуры в находящемся под охраной ЮНЕСКО историческом центре Одессы.