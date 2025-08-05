Беспилотник / © ТСН.ua

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В ночь на 5 августа в Одессе раздался взрыв.

По информации местных, взрыв произошел около 02:30, после того как Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.

Официальной информации о последствиях взрыва пока нет.

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Как сообщалось, ранее враг нанес массированный удар беспилотникам по Одессе. Произошли повреждения гражданской инфраструктуры. В городе ряд пожаров. Атака повредила памятники архитектуры в находящемся под охраной ЮНЕСКО историческом центре Одессы.