"Шахеды" кружат по Украине: указано направление движения

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Украину в ночь на 5 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

Обновление по "Шахедам":

Реклама

Группа вражеских БПЛА в Харьковской области, курс южный.

Вражеские БпЛА на юге и востоке Сумщины, курс юго-западный.

Харьковщина: БпЛА – курсом на Лимановку, Лозовую.

Согласно информации мониторинговых каналов, около 20 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии.

Напомним, что в результате массированной атаки врага на столицу ночью 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей . Младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.