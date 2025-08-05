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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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108
Время на прочтение
1 мин

"Шахеды" кружат по Украине: указано направление движения

Стало известно, сколько российским беспилотникам грозят украинцам.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Украину в ночь на 5 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

Обновление по "Шахедам":

  • Группа вражеских БПЛА в Харьковской области, курс южный.

  • Вражеские БпЛА на юге и востоке Сумщины, курс юго-западный.

  • Харьковщина: БпЛА – курсом на Лимановку, Лозовую.

Согласно информации мониторинговых каналов, около 20 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии.

Напомним, что в результате массированной атаки врага на столицу ночью 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей . Младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.

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