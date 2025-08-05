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- Украина
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"Шахеды" кружат по Украине: указано направление движения
Стало известно, сколько российским беспилотникам грозят украинцам.
Украину в ночь на 5 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
Обновление по "Шахедам":
Группа вражеских БПЛА в Харьковской области, курс южный.
Вражеские БпЛА на юге и востоке Сумщины, курс юго-западный.
Харьковщина: БпЛА – курсом на Лимановку, Лозовую.
Согласно информации мониторинговых каналов, около 20 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии.
Напомним, что в результате массированной атаки врага на столицу ночью 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей . Младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.