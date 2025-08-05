Росію сколихнув землетрус

Вулкан / © Pixabay

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Землетрус магнітудою 5,4 стався у прибережній зоні Камчатки, що у Росії.

За даними регіонального філіалу ФІЦ Єдиної геофізичної служби РАН, підземні поштовхи були зафіксовані на території півострова.

Також, за прогнозами ГУ МНС Камчатки, найближчими днями очікується посилення викидів попелу на вулкані Ключевська. Служби регіону активно моніторять ситуацію.

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Нагадаємо, після землетрусу на Камчатці у Росії почалося виверження вулкана Ключевська Сопка. Зараз там спостерігається сильне свічення і сходження розпеченої лави по задньому схилу.