Потужний землетрус і цунамі не спричинили масштабної катастрофи – чому саме

Цунамі / © Unsplash

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Один із найпотужніших землетрусів останніх десятиліть стався 31 липня біля Камчатки, спричинивши цунамі, яке загрожувало десяткам країн. Та завдяки точній системі попередження вдалося уникнути масштабної катастрофи.

Про це розповідає The Guardian.

Землетрус магнітудою 8,8 трапився в середу вранці біля узбережжя Росії. Епіцентр був поблизу Петропавловська-Камчатського, де мешкає близько 180 тисяч осіб. Виник розрив уздовж одного з найбільших тектонічних розломів Землі — мегасубдукції, де Тихоокеанська плита занурюється під Північноамериканську. Землетрус спричинив хвилі, які поширювались океаном зі швидкістю до 800 км/год.

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Цунамі досягло узбережжя Камчатки: максимальна висота хвиль сягала 4 метрів. У кількох прибережних зонах були змиті будівлі, але серйозних жертв уникнули. За 320 км від епіцентру активізувався Ключевський вулкан — його лава почала спускатися західним схилом.

Попередження про можливу катастрофу охопили весь Тихоокеанський регіон — від Японії до Чилі. Усього евакуацію було оголошено для понад 3 мільйонів людей.

Що врятувало світ від трагедії?

Ключову роль зіграла робота Тихоокеанського центру попередження про цунамі (PTWC), розташованого на Гаваях. Невелика група фахівців оперативно визначила силу та глибину землетрусу, а також передбачувану траєкторію хвиль. У лічені хвилини по всьому регіону пролунали попередження.

У Гонолулу мешканців закликали залишити прибережні райони, активували сирени та розіслали повідомлення на телефони. Було відкрито центри допомоги, а людей переселили на височини.

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На Гаваях висота хвиль сягнула 1,8 м, у Каліфорнії — трохи більше метра, у Японії — не перевищувала пів метра.

Наймасштабнішу евакуацію провели в Чилі — 1,4 мільйона людей. У Японії — понад 2 мільйони. Там повідомляють про одного загиблого: жінка зірвалася зі скелі, тікаючи від хвилі.

Система, яка може зникнути

Попри ефективність, робота PTWC опинилася під загрозою. Центр є частиною урядового агентства США, яке зазнає скорочень фінансування від адміністрації Трампа. Експерти попереджають, що без належної підтримки навіть найефективніша система попередження може не спрацювати наступного разу.

Цей землетрус став нагадуванням про силу природи — і про важливість глобальної готовності до її проявів. Завдяки скоординованим діям багатьох країн вдалося уникнути масових жертв. Але в майбутньому подібна загроза може знову постати — і не лише в Тихому океані.

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Нагадаємо, у Японії екстрено евакуювали персонал із атомної електростанції “Фукусіма-1” через імовірність нового цунамі.